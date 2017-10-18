Game of Thrones'un Cersei Lannister'i Lena Headey: Weinstein'ı reddettiğimde çok öfkelendi

Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterine hayat veren oyuncu Lena Headey, çok sayıda aktrisin itiraflarıyla Hollywood dünyasını sarsan yapımcı Harvey Weinstein'ın kendisine de 'cinsel hamlede' bulunduğunu ve reddedildiğinde çok sinirlendiğini açıkladı.

Weinstein'ın cinsel tacizine uğradığını söyleyen 40'tan fazla kadının arasına Headey de katıldı.

Headey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, kendisine cinsel hamlelerde bulunan Weinstein'ı reddedince yapımcının ‘çok öfkelendiğini' yazdı.

Sputnik'in aktardığına göre, ünlü oyuncu, Weinstein'ın bir senaryo göstermek için kendisini odasına davet ettiğini anlattı:

"Asansör yukarı çıkıyordu ve ben Harvey'e, ‘İşten başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, lütfen başka bir sebep için oraya sizinle gireceğimi düşünmeyin, hiçbir şey olmayacak' dedim."

"Ben konuştuktan sonra sessiz kaldı, çok sinirliydi. Beni asansöre geri götürürken kolumun arkasını çok sıkı bir şekilde tuttu" diyen Headey, o sırada kendisini ‘tamamen güçsüz' hissettiğini dile getirdi.

​Ardından Weinstein'ın fısıldayarak bu olanlardan kimseye bahsetmemesini söylediğini belirten Headey, arabaya binip ağladığını anlattı.