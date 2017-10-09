T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oscarlı yapımcı Weinstein'den taciz itirafı

Yüzüklerin Efendisi filminin yapımcılığını üstlenmişti

09 Ekim 2017 15:13

Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul etti. Oscarlı yapımcı 30 yıldır devam ettirdiği taciz için "Özür dilerim" dedi.

Hollywood'un en ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul etti. Weinstein, 30 yıldır sürdürüğü tacizin ortaya çıkmasının ardından çalıştığı şirketin yönetim kurulu tarafından kovuldu.

BBC'nin haberine göre, Ucuz Roman (Pulp Fiction), Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein'ın, sektöründeki birçok kadına yönelik cinsel taciz suçlamalarını New York Times gündeme getirdi. 65 yaşındaki, Oscar'lı Weinstein, özür dileyerek, ‘geçmişteki tavırlarından dolayı bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu' itiraf etti.

Miramax Prodüksiyon, Weinstein Company gibi şirketlerin sahibi olan ve Hollywood'un güçlü isimlerinden Harvey Weinstein'ın, taciz ettiği oyuncular arasında ünlü isimler Ashley Judd ve Rose McGowan da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde "Harvey, hatalarının farkında, bol bol kitap okuyor ve terapiye gidiyor" açıklamasını yapan Weinstein'ların aile avukatı Lisa Bloom, daha sonra ise ‘artık Harvey Weinstein ile çalışmadığını' kamuoyuna bildirdi.

İngiliz modacı Georgina Chapman'la evli olan ve iki çocuğa sahip, Weinstein'ın taciz suçlamalarını kabul etmesi, Hollywood'daki kadın oyuncuların maruz kaldığı erkek şiddetini tekrar gündeme getirdi.

ETİKETLER

Harvey Weinsteincinsel tacizitiraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24