Oscarlı yapımcı Weinstein'den taciz itirafı

Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul etti. Oscarlı yapımcı 30 yıldır devam ettirdiği taciz için "Özür dilerim" dedi.

Hollywood'un en ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul etti. Weinstein, 30 yıldır sürdürüğü tacizin ortaya çıkmasının ardından çalıştığı şirketin yönetim kurulu tarafından kovuldu.

BBC'nin haberine göre, Ucuz Roman (Pulp Fiction), Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein'ın, sektöründeki birçok kadına yönelik cinsel taciz suçlamalarını New York Times gündeme getirdi. 65 yaşındaki, Oscar'lı Weinstein, özür dileyerek, ‘geçmişteki tavırlarından dolayı bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu' itiraf etti.

Miramax Prodüksiyon, Weinstein Company gibi şirketlerin sahibi olan ve Hollywood'un güçlü isimlerinden Harvey Weinstein'ın, taciz ettiği oyuncular arasında ünlü isimler Ashley Judd ve Rose McGowan da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde "Harvey, hatalarının farkında, bol bol kitap okuyor ve terapiye gidiyor" açıklamasını yapan Weinstein'ların aile avukatı Lisa Bloom, daha sonra ise ‘artık Harvey Weinstein ile çalışmadığını' kamuoyuna bildirdi.

İngiliz modacı Georgina Chapman'la evli olan ve iki çocuğa sahip, Weinstein'ın taciz suçlamalarını kabul etmesi, Hollywood'daki kadın oyuncuların maruz kaldığı erkek şiddetini tekrar gündeme getirdi.