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Spor

Galatasaraylı yönetici Ali Dürüst: Ligler bir hafta ertelensin

Ali Dürüst, Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili konuştu

05 Nisan 2015 23:07

Gaatasaray Sportif AŞ yöneticisi Ali Dürüst, Kardemir Karabükspor maçı sonrası liglerin bir hafta ertelenmesi talebini yapacaklarını açıkladı.

"Fenerbahçe camiasına ben de geçmiş olsun diliyorum" diyen Ali Dürüst, "Ama Fenerbahçe'den öte Türk futbolunun meselesi. İnşallah bunu çözeceğiz, tekrar inşallah futbola döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasının zor geçtiğğini söyleyen Dürüst, "Önümüzde daha zor maçlar var. Birazcık maçın sonu heyecanlı oldu ama üç puanı aldık" demekle yetindi. 

Ntvspor’da yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye yapılan saldırıyı yorumlamaya devam eden Dürüst, "Bu olay tabiki sadece Fenerbahçe'yi değil tüm Türk futbolunu ilgilendiren bir olay. Bir toplantı olacak. Bizim de önerimiz ligleri bir hafta komple ertelemek olacak. Bu mesajı kamuoyuna vermemiz lazım. Bu artık takımın ötesinde sıkıntı. Bu sıkıntıyı hep beraber yaşayıp kamuoyuna gerekli mesajı vermeliyiz" dedi.

Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu maçının ertelenmesiyle ilgili olarak Ali Dürüst, "Bütün liglerin ertelenmesine sıcak bakıyoruz. Hem rekabeti ortadan kaldırmasın, hem de kamuoyuna bir mesaj verelim. Olayların bu seviyeye gelmesi bugünün işi değil. Hepimize mesuliyet düşüyor. Can kaybı olabilirdi teselli tarafı bu. Nasihat çıkarmamız lazım. Bize de siz basın mensuplarına da görev düşüyor. El birliğiyle bunu çözeceğiz" diye sözlerini bitirdi.  

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