Karabükspor'u 4-2 yenen Galatasaray, tekrar liderlik koltuğunda

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmesinin ardından gözlerin çevrildiği maçta Galatasaray, küme düşme hattındaki Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendi.

TT Arena'daki ilk gündüz maçına çıkan sarı-kırmızılılara galibiyete getiren goller; Yasin Öztekin, Wesley Sneijder (2) ve Umut Bulut'tan geldi. Galatasaray'ın 3-0 öne geçtiği maçta, Karabükspor, Hakan Balta'nın kendi kalesine ve Furkan Özçal'ın golleriyle umutlandı. Ancak Ntvspor’daki habere göre, son sözü Wesley Sneijder söyledi ve 90'da attığı golle son noktayı koydu, Galatasaray: 4 - Kardemir Karabükspor: 2. Galatasaray bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Kardemir Karabükspor ise 18 puanda kaldı ve kümede kalma ümitleri biraz daha tükendi.

Galatasaray: 4 - Kardemir Karabükspor: 2

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Ok, Volkan Narinç

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Bruma (Dk. 78 Emre Çolak), Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 88 Olcan Adın), Sneijder, Umut Bulut

Kardemir Karabükspor: Abdulaziz Demircan, Erdem Özgenç, Yiğit İncedemir, Mabiala, Tanju Kayhan, Traore (Dk. 67 Onur Ayık), Musa Çağıran, Furkan Özçal, Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Erkan Kaş), Hakan Özmert, Fatin Candan

Goller: Dk. 26 Yasin Öztekin, Dk. 48 ve Dk.90 Sneijder, Dk. 59 Umut Bulut (Galatasaray), Dk. 71 Hakan Balta (Kendi kalesine), Dk. 86 Furkan Özçal (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Erdem Özgenç, Dk. 50 Ahmet İlhan Özek, Dk. 79 Yiğit İncedemir, Dk. 86 Fatih Candan, Dk. 90+3 Tanju Kayhan (Kardemir Karabükspor), Dk. 52 Telles (Galatasaray)