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Spor

Galatasaraylı Muslera'nın devleştiği maçta Uruguay Arjantin'e direnemedi

Uruguay'ın Galatasaraylı kalecisi Fernando Muslera 90 dakika devleştiği kalesinde farkın artmasını engelleyen isimdi

17 Haziran 2015 11:04

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın muhteşem performans sergilediği Copa America mücadelesinde Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti

Copa America B Grubu'ndaki ilk maçında Paraguay ile 2-2 berabere kalan Arjantin, Uruguay'ı Agüero'nun golüyle 1-0 yendi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Uruguay'ın Galatasaraylı kalecisi Fernando Muslera 90 dakika devleştiği kalesinde farkın artmasını engelleyen isimdi.

9. dakikada Pastore'nin ara pasında topla buluşan Di Maria'nın içeri kat edip vuruşunu Muslera iki hamlede kontrol etti.

25'te Pastore'nin pasında soldan içeri hareketlenen Messi'nin ortasında Agüero'nun kafa vuruşunda Muslera yine başarılıydı.

32. dakikada hakem Sandro Ricci, Lodeiro'nun sarı kart gördüğü pozisyonda atılması gerektiği konusunda kendisiyle tartışan Arjantin Teknik Direktörü Gerardo Martino'yu tribüne gönderdi.

İkinci yarının hemen başında Uruguay'dan Maxi Pereira'nın sert şutunu iyi uzanan kaleci Romero çıkarttı.

56'da Arjantin aradığı golü buldu. Zabaleta'nın ortasında Sergio Kun Agüero uçarak kafayla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

75'te Maxi Pereira'nın kaleci Romero'dan dönen topunu kale ağzından üstten dışarı atan Rolan, Uruguay'ın beraberlik şansını çöpe attı.

78'de sağdan hareketlenip Gonzalez'den sıyrılan Messi'nin şutu, Muslera'nın ellerinde eridi.

84'te Tevez'in oyuna girdikten sonra hemen pasında Messi'nin vuruşunda günün başarılı ismi Muslera yine gole izin vermedi.

90'de Hernandez'in sert şutunda Arjantin kalecisi Romero beraberliğe izin vermedi.

Bu sonuçla Arjantin 4 puanla, Paraguay ile birlikte zirveyi paylaşırken, Uruguay 3 puanda kaldı.

Arjantin- Uruguay: 1-0

STAT: Estadio La Portada

HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson Da Carvalho, Fabio Pereira (Brezilya)

ARJANTİN (4-3-3): Romero - Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo - Biglia, Mascherano, Pastore (Dk. 79 Banega) - Messi, Agüero (Dk. 83 Tevez), Di Maria (Dk. 90 R. Pereyra)

URUGUAY (4-4-2): Muslera - A. Pereira, Gimenez, Godin, M. Pereira - Gonzalez, Arevalo, Lodeiro (Dk. 70 Hernandez), C. Rodriguez (Dk. 64 C. Sanchez)- Rolan, Cavani

GOL: Agüero (Dk. 56)

SARI KARTLAR: Mascherano (Dk. 45+1), Rojo (Dk. 71), Romero (Dk. 84) / Lodeiro (Dk. 32), A. Pereira (Dk. 89)

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