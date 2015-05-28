Muslera için en az 20 milyon Euro!

Sarı-kırmızılı yönetim, performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Fernando Muslera için kapıyı en az 20 milyon Euro'dan açacak. Ayrıca transferin gerçekleşmesi için Uruguaylı file bekçisinin bu konudaki isteği esas alınacak.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve kontratın son yıllarında başarılı file bekçisinin kazancı 3.5 milyon Euro’yu buluyor. Eğer bu bedeli karşılayacak bir kulüp çıkarsa, transfer tamamen Muslera’nın inisiyatifine bırakılacak ve bonservis bedelinde de kolaylık sağlanacak.

Galatasaray'da 4 sezondur forma giyen Uruguaylı file bekçisi, kazanılan 3 şampiyonlukta da başrol oyuncuları arasında yer aldı.