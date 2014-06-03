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Spor

Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray , 31 Aralık'ta sözleşme uzatmak için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fernando Muslera ile anlaşmaya vardı

03 Haziran 2014 08:51

Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2018 yılına kadar kadar uzattı.

Galatasaray Sportif A.Ş, Muslera ile sözleşme yenilediklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamayla bildirdi.

KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın sözleşmesinin 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarına ilişkin mali şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sözleşmesi 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsayacak şekilde uzatılmıştır: 

-2014-2015 sezonu için 2.750.000 Euro sabit transfer ücreti ve 15.000 Euro maç başı ücret,

-2015-2016 sezonu için 3.300.000 Euro sabit transfer ücreti ve 20.000 Euro maç başı ücret, 

-2016-2017 sezonu için 3.575.000 Euro sabit transfer ücreti ve 20.000 Euro maç başı ücret, 

-2017-2018 sezonu için 3.575.000 Euro sabit transfer ücreti ve 20.000 Euro maç başı ücret."

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