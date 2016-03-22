Galatasaraylı futbolcu 10 günde 3 saldırı yaşadı

Galatasaray'ın Belçikalı genç yıldızı Jason Denayer, 10 gün içinde Ankara, İstanbul ve Brüksel'deki tüm saldırıları yakından hissetti.

Cumhuriyet’in haberine göre, 13 Mart 2016, pazar günü yaşanan üzücü hadiseden sadece 45 dakika önce Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bulunan Denayer, sadece 1 hafta sonra, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul, Taksim'de yaşanan patlamanın etkilerini de hissetti.

Bir gün sonra yapılması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahada olacak 20 yaşındaki stoper, gelen ihbar sonrası stada bile gidememiş ve terör nedeniyle kötü bir gün daha geçirmişti.

Türkiye'den Belçika'ya milli takım kampı için giden Jason Denayer, kampın ilk gününde sabaha yine terör saldırısıyla uyandı. Havalimanı ve metroya yapılan 3 intihar saldırısında Brüksel'de olan Denayer, 10 gün içinde 3. kez benzer bir olayı yakından hissetmek zorunda kaldı.