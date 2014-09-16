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Spor

Galatasaray'ın üçüncü forması mor olacak

Nike: Forma aynı zamanda koyu mor renkli polo yakası ve üç düğmeli yaka açıklığı ile klasik bir dizayn sunuyor

16 Eylül 2014 20:51

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği üçüncü forma mor renkte olacak.

Galatasaray'ın mor renginin iki tonuna sahip yeni forması tanıtıldı. Forma, şort ve çorapların her birinin önünde morun açık tonu, arka kısımlarında ise daha koyu tonu bulunuyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Nike firmasından yapılan açıklamada, formanın aynı zamanda koyu mor renkli polo yakası ve üç düğmeli yaka açıklığı ile klasik bir dizayn sunduğu, yakanın iç arka kısmında Galatasaray'ın iç saha renkleriyle işlenmiş şampiyonluk forsu bulunduğu, ayrıca "ilklerin ve enlerin takımı" ifadesinin de yer aldığı kaydedildi.

Yeni formanın oyunculara performans, forma teknolojisi ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki en son yenilikleri sunmak üzere tasarlandığı bildirildi.

Galatasaray, 2009-2010 sezonunda da yine mor renkli forma giymişti. 

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