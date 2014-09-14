Galatasaray ve Eskişehirspor sessiz sedasız: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Eskişehirspor Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldi. kırmızılı ekibin yeni transferi Dzemaili, Melo’nun yokluğunda ilk 11’de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

İlk tehlikeli atak 5. dakikadaydı... Galatasaraylı Veysel Sarı, sağdan kanattan ceza sahasına girdi; sert şutunu kaleci Boffin çıkardı.

10’da Dzemaili soldan ceza sahasına girdi. Kaleye vurmayıp topu geriye çıkardı. Ama ortada hiçbir arkadaşı yoktu. 32’de Sneijder'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma'nın ortasını Birol Parlak uzaklaştırmak istedi. Ancak top Eskişehirspor kalesine doğru yöneldi. Boffin topu uzaklaştırmayı başardı.

33’te Sissoko'nun pasıyla ceza sahasının hemen içerisinde bombo pozisyonda topla buluşan Mirkan Aydın için ofsayt bayrağı kalktı.

İlk yarı 0-0 bitti.

İkinci devreye de aynı 11 ile başlayan Prandelli, hücumda etkili olabilmek için Bruma’yı çıkarıp yerine Umut Bulut’u aldı.

62’de Eskişehirspor’un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Erkan Zengin, Sissoko ile paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışında sol kanatta topla tekrar buluşan Erkan Zengin'in vuruşunu Muslera kornere çeldi.

66’da Sneijder’in soldan ortasına Umut Bulut kafa vurdu; top direkten döndü.

70’te Galatasaray’da Sneijder-Olcan değişikliği gerçekleştirildi. 76’da ise bir diğer yeni transfer Goran Pandev, Burak Yılmaz’ın yerine oyuna girdi.

85’te Eskişehirspor gole çok yaklaştı. Mori’nin ceza sahasında cepheden vuruşunda Muslera başarılıydı.

Karşılaşma başladığı skorla bitti.