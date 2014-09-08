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Spor

Galatasaray'dan tartışılacak Passolig kararı

Taraftarın Avrupa maşlarında da Passolig kart uygulaması kararı alan yönetimi protesto etmek amacıyla Anderlecht maçını boykot edebileceği iddia edildi

08 Eylül 2014 12:30

Galatasaray Yönetimi, Arena’da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında da Passolig kartın geçerli olmasını kararlaştırdı. UEFA’nın çok tartışılacak bu uygulamaya onay verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Taraftarların böyle bir olaya tepki göstererek Anderlecht maçını boykot edebileceği iddia edildi. Galatasaray için Avrupa’daki ilk maçında yeterli taraftar desteğinden mahrum kalma riski ortaya çıkarken, yönetimin bu kararı gözden geçirip, geçirmeyeceği ise bilinmiyor.

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi gibi UEFA’nın önemli gelirler elde ettiği bir arenada bu uygulamaya gidecek olmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı da merakla bekleniyor. UEFA’nın buna izin verip vermeyeceği de ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor.

Geçtiğimiz hafta Süleyman Seba Sezonu’nda Passolig kartı alanların sayısının 266 bin 812’ye ulaştığı açıklanmış ve en çok da Galatasaray taraftarının buna ilgi gösterdiği ilan edilmişti. Şu ana kadar 60 bin 540 adet kart satın alan sarı-kırmızılılar zirvede yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Arena’daki bir maçta tribünlerin ne kadar dolacağı merak ediliyor.

 

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