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Ekonomi

Galatasaray sponsorunu buldu...

Galatasaray uzun süredir arayış içerisinde olduğu sponsor konusunda çözüme çok yaklaştı

12 Eylül 2014 19:35

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Türk Hava Yolları, Süper Lig’de de Huawei ile sponsorluk görüşmelerinin başladığını Borsa’ya bildirdi. Galatasaray iki anlaşmadan toplam 7 milyon Dolar alacak.

Sarı kırmızılı takım Çin menşeili "dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon cihazı üreticisi" Huawei ve dev hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile sponsorluk konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile sponsorluk görüşmelerine başlanmış olup, kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray Şampiyonlar Liginde Türk Hava Yolları, Türkiye'de ise Huawei reklamlarını bir sene boyunca formasında taşıyacak.

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