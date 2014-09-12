Galatasaray sponsorunu buldu...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Türk Hava Yolları, Süper Lig’de de Huawei ile sponsorluk görüşmelerinin başladığını Borsa’ya bildirdi. Galatasaray iki anlaşmadan toplam 7 milyon Dolar alacak.

Sarı kırmızılı takım Çin menşeili "dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon cihazı üreticisi" Huawei ve dev hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile sponsorluk konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile sponsorluk görüşmelerine başlanmış olup, kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray Şampiyonlar Liginde Türk Hava Yolları, Türkiye'de ise Huawei reklamlarını bir sene boyunca formasında taşıyacak.