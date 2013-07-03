Galatasaray'ın gözü tekrar Nani'de

Teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka takıma bir kanat oyuncusu takviye etmek istemesi sebebiyle birçok isim üzerinde duran Galatasaray Yönetimi, bir süredir Jefferson Farfan’ın işini bitirmeye çalışıyordu. Bir ara görüşmeleri mutlu sonla bitirme noktasına gelen Sarı-Kırmızılılar, hem Perulu futbolcunun hem de kulübü Schalke’nin olumsuz geri dönüş yapması sebebiyle temasları dondurdu. Bu tavrın bir fiyat yükseltme politikası olduğunu düşünen Galatasaray cephesi, alternatif isimlere yönelme kararı aldı. Fanatik'in haberine göre, bu doğrultuda belirlenen ilk isim, daha önceden olduğu gibi yine Manchester United’ın yıldızı Nani’den başkası değil.

Senelik bütçesi de hazır

Portekizli futbolcuyu satış listesine koyan İngiliz devini 10 milyon Euro’nun altında ikna edeceğini düşünen yönetim, asıl yüklü maliyetin yıllık ücret konusunda kendilerini zorlayacağına inanıyor. Nani’nin United’daki senelik kazancı 6 milyon Euro civarında. Galatasaray’ın hedefi ise Drogba ve Sneijder’e uygulanan tarife üzerinden Nani’yi ikna edebilmek. Bu da, yıldız oyuncuya senelik 4 milyon Euro’dan daha fazla para ödenmeyeceğini gösteriyor. Nani transferindeki en ciddi sıkıntı ise oyuncuya Monaco’nun da talip olması. Yüksek bütçesiyle birçok yıldızı kadrosuna katan Fransız kulübünün yanı sıra İtalyan devi Juventus da Nani’yle ciddi olarak ilgileniyor.

'En yüksek seviyede devam'

İşte bu gelişmeler, satış listesinde olmasına karşın Galatasaray’ın Portekizli futbolcunun bonservis değerini daha da düşürme politikasına engel oluyor. Bir süre önce ülkesi Portekiz’deki Porto, Benfica ve Sporting gibi kulüplerin transfer tekliflerini geri çeviren Nani, 'Bir süre daha en yüksek seviyede futbol oynamak istiyorum' açıklamasını yapmıştı. Buna karşın Sarı-Kırmızılı yöneticiler, yıldız futbolcunun uygun ücret karşılığında transferinin bitirilebileceğini düşünüyor.