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Spor

Aysal: Nani’nin transferinden vazgeçtik

Portekizli futbolcu Nani, "G.Saray’dan benimle temasa geçen kimse olmadı ve kimseyle de görüşmedim” şeklinde konuştu

09 Haziran 2013 12:05

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal “Portekizli için kafamdaki rakam 7 milyon Euro’dan azdı ama Manchester United 10 milyon Euro talep ediyor" dedi.

Uzun süredir G.Saray’ın transfer gündeminde olan Manchester United’ın Portekizli yıldızı Nani hakkında başkan Ünal Aysal açıklama yaptı.

Aysal, "Nani’den vazgeçtik. Bunun nedeni de biz Manchester United’a bu futbolcu için 10 milyon Euro bonservis veremeyiz. Nani’yi alırsak 7 milyon Euro’dan az öderim. Çok araştırdım, baktık, benim kafamdaki rakamlara alınamıyor. Bu yüzden de Nani artık bu şartlar altında gündemimizde değil” dedi.


'Görüşmedim'


Ayrıca ülkesinin Rusya’yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından NTVSpor’a konuşan Portekizli, “Henüz kariyerim hakkında verilmiş net bir karar yok. Birkaç gün içinde düşüneceğim. G.Saray’dan benimle temasa geçen kimse olmadı ve kimseyle de görüşmedim” şeklinde konuştu.

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