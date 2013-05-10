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Spor

Galatasaray yılın ilk transferine Chedjou ile başladı!

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa’nın Lille takımından Aurelien Chedjou için kulübüyle anlaştı

10 Mayıs 2013 10:22

Savunmaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandıran G.Saray, Fransız Lille takımıyla Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou için 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Şampiyonluğunu  ilan ettikten sonra transfer çalışmalarına başlayan G.Saray’da, savunma için de aranan kan bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa’nın Lille takımından Aurelien Chedjou için kulübüyle anlaştı. Bir süredir G.Saray’ın gündeminde olan Chedjou’nun bonservisine 6 milyon Euro ödenecek.

1.84'lük boyuna rağmen hava toplarında etkili olan ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Chedjou, bu sezon Lille formasıyla 43 resmi maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

2006-07’den beri Lille’de oynayan Kamerunlu, 2010-11’de takımıyla hem kupa hem de ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. İstikrarıyla dikkat çeken Chedjou, bugüne dek oynadığı 202 resmi maçta 16 kez fileleri havalandırırken 1 kez kırmızı kart 28 defa da sarı kart gördü.

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