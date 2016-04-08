Galatasaray’ın 2015 yılındaki zararı 57 milyon lira

Kamuoyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) yazılı bir açıklama yapan Galatasaray, 2015 yılı dönem zararını açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ’nin 2015 yılı toplam kapsamlı dönem zararı 57 milyon 460 bin lira olduğu açıklandı.

CNN Türk’ün haberine göre, kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "31 Aralık 2015 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait konsolide kar-zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna göre şirketin 2015 yılı toplam kapsamlı dönem zararı 57 milyon 460 bin 974 lira" ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında pay başına 0,0264 lira zarar eden Galatasaray Sportif AŞ, 2014 yılında 102 milyon 880 bin 189 lira ve hisse başına 0,0503 lira zarar açıklamıştı. Galatasaray Sportif AŞ’nin 2014 yılında 777,9 milyon lira olan toplam kaynakları 2015 yılında 653,5 milyon liraya gerilerken, eksi 104,5 milyon lira olan öz kaynakların ise 2015’te eksi 344,4 milyon liraya çıkması dikkati çekiyor.