T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray’ın 2015 yılındaki zararı 57 milyon lira

Galatasaray KAP’a zararıyla ilgili KAP’a açıklama yaptı

08 Nisan 2016 01:59

Kamuoyu Aydınlatma Platforumu'na (KAP) yazılı bir açıklama yapan Galatasaray, 2015 yılı dönem zararını açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ’nin 2015 yılı toplam kapsamlı dönem zararı 57 milyon 460 bin lira olduğu açıklandı.

CNN Türk’ün haberine göre, kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "31 Aralık 2015 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait konsolide kar-zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna göre şirketin 2015 yılı toplam kapsamlı dönem zararı 57 milyon 460 bin 974 lira" ifadeleri kullanıldı.

2015 yılında pay başına 0,0264 lira zarar eden Galatasaray Sportif AŞ, 2014 yılında 102 milyon 880 bin 189 lira ve hisse başına 0,0503 lira zarar açıklamıştı. Galatasaray Sportif AŞ’nin 2014 yılında 777,9 milyon lira olan toplam kaynakları 2015 yılında 653,5 milyon liraya gerilerken, eksi 104,5 milyon lira olan öz kaynakların ise 2015’te eksi 344,4 milyon liraya çıkması dikkati çekiyor.

ETİKETLER

galatasaray dursun özbek zarar 2015 yılı haber kap kamuoyu bilgilendirme platformu

İlgili Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati belli oldu

Dev derbi 'terör saldırısı' şüphesiyle ertelenmişti

Galatasaray Mecidiyeköy'deki oteli satma kararı aldı

Yılda 40 milyon dolar faiz ödeyen Galatasaray, oteli satıp borçları azaltmayı hedefliyor

Galatasaray'ın hocası, geç kalan oyuncuyu idmana almadı

Geç kalan Jose Rodriguez kondisyoner eşliğinde tek başına çalıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24