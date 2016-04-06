Galatasaray Mecidiyeköy'deki oteli satma kararı aldı

UEFA’dan gelen bir yıllık men cezası ile büyük bir gelir kaybına uğrayan ve borçları nedeniyle yılda yaklaşık 40 milyon dolar faiz ödeyen Galatasaray'ın mali darboğazı aşabilmek için Mecidiyeköy’de yaptırdığı oteli satacağı bildirildi.

BusinessHT'nin haberine göre, Başkan Dursun Özbek’in ilk kez mali genel kurulda dile getirdiği ‘oteli satma’ düşüncesini harekete geçirmek için düğmeye bastığı ve alınan kredi ile birlikte toplam maliyeti 30 milyon Dolar’ı bulan otelin, temmuz ayında tamamlanır tamamlanmaz satışa çıkarılacağı bildirildi.

Yönetim, oteli 150 milyon Dolar civarı bir rakama satıp 120 ila 125 milyon Dolar’a yakın kar elde etmenin planlarını yapıyor.

Genel kuruldan onay istenecek

Bu parayı tamamen artan banka kredi borçlarını kapamak için kullanacak olan başkan Dursun Özbek, kulübün belini büken yüksek faiz bedellerinden kurtulmayı hesaplıyor. 17 bin metrekare üzerine inşâ edilen oteli önce kulübün işleterek yılda 5 milyon Dolar gelir elde edeceğini belirten yönetim, daha sonra yaptığı hesapla bu plandan vazgeçmiş ve satarak gelir elde etme yöntemini belirlemişti.

Sarı-Kırmızılı kulüp, banka faizleri ve borçlar nedeniyle senede 40 milyon Dolar’a yakın faiz ödüyor. Satıştan gelecek sıcak parayla bütçede rahatlama hedefleniyor. Başkan Dursun Özbek’in kendi projesi ile hayata geçen otelin satışı için, mayıs ayında genel kuruldan onay alınması bekleniyor.