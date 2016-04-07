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Spor

Galatasaray'ın hocası, geç kalan oyuncuyu idmana almadı

Geç kalan Jose Rodriguez kondisyoner eşliğinde tek başına çalıştı

07 Nisan 2016 12:58

Mustafa Denizli'nin görevini bırakmasından sonra sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı Jon Olde Riekerink sabahki antrenmana geç kaldığı için Jose Rodriguez'i idmana almadı. 

Sarı-kırmızılı yetkililerden alınan bilgiye göre, İspanyol oyuncu Rodriguez, antrenman öncesi tesislerde yapılan takım toplantısına geç kaldı. Bu duruma sinirlenen Hollandalı teknik adam, oyuncunun geçerli bir mazeret de sunmaması üzerine Rodriguez'i antrenmanda takıma dahil etmedi. İspanyol oyuncunun ceza olarak idman sahasında kondisyoner eşliğinde tek başına çalıştığı bildirildi.

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