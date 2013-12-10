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Spor

Galatasaray'dan TFF'ye Mandela resti

Galatasaray, resmi internet sitesinde yer verdiği bir fotoğraf ile Türkiye Futbol Federasyonu'na rest çekti

10 Aralık 2013 18:26


Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanan Galatasaray -Elazığspor maçında Mandela tişörtü giyen sarı-kırmızılı oyuncular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi sonrası tartışmalar artarak devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Juventus'u konuk edecek olan Galatasaray, resmi internet sitesinde yer verdiği bir fotoğraf ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) adeta rest çekti.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinin giriş sayfasına Mandela fotoğrafı konulurken, Juventus maçına evsahipliği yapacak Telekom Arena'nın girişine de Mandela posteri asılması dikkati çekti.

 

FIFA'dan Mandela çağrısı

 

Ülkemizde Mandela'yı anma konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dünya futbolunun patronu Blatter ise taraftarları Mandela'yı anmaya davet etti.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, taraftarları ve futbolun içindeki unsurları, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden, Afrika'nın efsane dünya lideri Nelson Mandela'yı anmaya davet etti.

Sporx.com'da yer alan habere göre; FAS'taki FIFA Kulüpler Dünya Kupası mücadeleleri öncesi Mandela adına tüm maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağı duyuruldu. FIFA, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve FAS Futbol Federasyonu (FRMF) dünyada barışı, umudu, affetmeyi ve birçok şeyi temsil eden Mandela için 11 Aralık'ta başlayacak turnuva öncesi bir anma programı düzenledi.

Turnuva boyunca 'Madiba zamanı' konseptiyle her maç Mandela'nın dünyaya verdiği mesajların skorbordlarda gösterileceği ve taraftarlar arasında bir bütünlük çağrısı yapılacağı duyuruldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Elazığspor maçında Fildişili futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue'nin formasının altına Mandela'yı anan bir tişört giymesi sebebiyle oyuncuları kurula sevketmiş, iki futbolcu ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

 

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