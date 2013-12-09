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Spor

Drogba'dan PFDK'ya rest: Yine olsa yine yaparım!

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Didier Drogba, Elazığspor maçında giydiği Mandela tişörtü nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı

09 Aralık 2013 21:10

Drogba, Elazığspor maformasının içine giydiği Mandela tişörtü nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından "Maalesef ben bu hareketi yine olsa yine yaparım" diye yanıt verdi.
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Drogba, fotoğrafın altına yazdıklarıyla PFDK'ya meydan okudu.
Fildişili yıldız, fotoğraf paylaşım platformu Instagram'dan yolladığı fotoğrafında, İngiliz basınında konu ile ilgili yer alan bir haberi paylaştı ve takipçilerine; "Sizin de bu konu ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Üzgünüm ki ben bu hareketi tekrar, tekrar yapacağım. Politik görüşleri yüzünden değil, çünkü bu adam beni, bir ülkeyi, bir kıtayı, dünyayı etkiledi. Tekrar teşekkürler Madiba" mesajını gönderdi.
Galatasaraylı futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Elazığspor maçında izinsiz giydikleri Mandela tişörtleri sebebi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler.

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