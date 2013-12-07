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Spor

'Mandela tişörtü' giyen Drogba ve Eboue disipline sevk edildi!

Galatasaray’ın Afrikalı iki oyuncusu, Nelson Mandela’nın hayatını kaybetmesi üzerine yaptıkları 'anma' eylemi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi

07 Aralık 2013 20:47

Galatasaraylı futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Elazığspor maçında izinsiz giydikleri Mandela tişörtleri sebebi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, dün akşam oynanan Galatasaray - Elazığspor karşılaşmasında, Sarı-kırmızılı takımın iki siyahi oyuncusu Eboue ve Drogba, hayatını kaybeden efsanevi lider Nelson Mandela'nın ölümü sebebiyle 'Mandela' tişörtleri giydiler. Drogba formasının altına giydiği tişörtte "Thank you Mabida (Teşekkürler Mabida -Mandela'nın lakabı)" yazarken Eboue "Rest in Peace nelson Mandela (Rahat uyu Mandela)" yazdı. Bu gelişme sonrası her iki futbolcu da PFDK'ya sevk edildi.

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