Galatasaray: Demirören'in adaylığını sıhhatli bulmuyoruz

T24 - Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Adnan Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağanüstü genel kurulunda, futbolda şike soruşturması kapsamında ismi geçen kulüplerden birinin yöneticisinin başkanlığa aday olmasını, Türk futbolunun geleceği için sıhhatli görmediklerini söyledi.

Adnan Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Türk futbol tarihinin en riskli ve problemli döneminde devam eden adli süreçte isimi geçen kulüplerden herhangi birisinin, herhangi bir yöneticisinin, TFF başkanlığına aday olmasının Türk futbolunun geleceği için sıhhatli olmadığına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.