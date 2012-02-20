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Spor

TFF başkanlığı için aday çıktı

Avrupa Yıldızları Spor Okulları Derneği Başkanı Salih Açıkgöz, TFF'yi yönetmeye aday olduğunu açıkladı.

20 Şubat 2012 00:32

 

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Avrupa Yıldızları Spor Okulları Derneği (AYSO) Başkanı Salih Açıkgöz, TFF başkan adayı olduğunu açıkladı. 
 
Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, bir futbolsever olarak özellikle son bir yıldır Türk futbolundaki gelişmeleri üzüntüyle izlediğini belirterek, bu sürecin en hızlı zamanda düzeltilememesi halinde Türk futbolunun çok derin yaralar alacağına inandığını kaydetti. 
 
İş dünyasındaki arkadaşları ve faaliyette bulunduğu sosyal çevreler tarafından aday olması için ısrarların yapıldığını ifade eden Açıkgöz, şunları bildirdi: 
 
''TFF başkanlığına adaylığımı açıklama kararı aldım. Spora ve sporculara verdiğimiz değer üzerine geçen yıl AYSO'yu kurduk. 
 
AYSO'nun kurucu üyesi ve şu anki başkanıyım. Türkiye'yi bir spor cenneti yapmak, gençlerimize sporla yeni ve düzgün ufuklar açmak için çıktığımız bu yolda henüz çok mesafeler kat etmemişken, elde olanı kaybetmemek adına bir şeyler yapılması gerektiğinin de bilincindeyim. Türk futbolunun hak ettiği yere gelebilmesi ve mevcut krizin çözümü için TFF Başkanlığı adaylığına hazırım. 
 
Önümüzdeki hafta içinde avukatlarım vasıtasıyla başvurumu yapıp basın toplantısı düzenleyeceğim.'' 
 

 

'Destek bekliyorum' 

 
 
Açıkgöz, Türkiye'deki profesyonelden amatör spor kulüplerine kadar tüm sorunlarını bildiğini kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
 
''Kulüplerimiz için gerekli planlama ve koordinasyonu yaparak, uluslararası spor müsabakalarında başarılı olmalarını sağlamak en büyük hedefimdir. Bütün spor kulüplerimize yakın ve eşit mesafede durarak Türk futbolunun itibarını yükselteceğiz. Çalışmalarımızı profesyonel bilgi ve birikime sahip kadrolarımızla yürütüyor, hukuk ile donatılmış ekibimizle yola çıkıyoruz. Bu kritik süreçte tüm spor kamuoyunun değerli desteğini de bekliyor, saygılarımı sunuyorum.'' 
 
 
 

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