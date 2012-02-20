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Spor

Demirören TFF başkanlığına aday oldu

10 Süper Lig takımı, Beşiktaş Başkanı Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için destek verdiğini açıkladı...

20 Şubat 2012 15:43

 

T24 - Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 27 Şubat'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

TFF'nin İstinye'deki merkezine, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve kardeşi Tayfun Demirören ile gelen Yıldırım Demirören, başkan adaylığı dilekçesini yetkililere verdi. 
 
Yaklaşık 20 dakika federasyon merkezinde kalan Demirören, binadan ayrılırken yaptığı açıklamada, federasyon başkanlığı için müracaat eden 19 adaydan biri olduğunu belirterek, ''Tek hedefimiz bu kaosu, kimse yara almadan, kimse üzülmeden, Türk takımları üzülmeden, UEFA ile yeni federasyonun yeni yönetimin yapacağı diyalogla en iyi şekilde çözmek için yola çıktık. Allah hepimize yardımcı olsun diyoruz. Hayırlı olsun'' dedi.
 
Bir basın mensubunun kendisini 14 Süper Lig kulübünün desteklediğini belirtmesi üzerine Demirören, ''Sonuçta sadece Süper Lig kulüpleri değil, Bank Asya 1. Lig, 2. Lig kulüpleri, amatörler, hepsinin desteğiyle bir yere gelmek istiyoruz. Güçlü bir yönetim ile gelmek istiyoruz ki bu süreçte herkesin desteğini arkamızda hissederek, hepimiz için, Türk futbolu için, sizler için, taraftarlar için uğraşmak istiyoruz'' diye konuştu.
 

 

10 Kulüpten destek

 

 
Beşiktaş, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Samsunspor, Orduspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yıldırım Demirören'in başkanlığını desteklerken, Bursaspor ise tek destek olmayacağını açıklayan takım oldu.
 
 
 

 

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