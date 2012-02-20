Federasyon için sürpriz aday: Kürşad Tüzmen

T24 - Futbol Federasyonu Başkanlığı için 19 aday başvuruda bulundu. Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen başkanlık için adaylık başvurusu yaptı.
13 kulübün desteğini alan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören adaylığını açıkladı. TFF'de bir dönem ikinci başkanlık yapan Ata Aksu da adaylığını koyan isimlerden.
Adayların başvuru süresi bugün mesai bitiminde doldu. Seçimli Genel Kurul 27 Şubat Pazartesi Ankara'da yapılacak.
Geçen hafta UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in adı ön plana çıkmış ancak Erzik aday olmayacağını açıklamıştı.
TFF'nin başkan adayları:
1-Ahmet Ata Aksu
2-Erdal Alkış
3-Kerem Mahmut Canlı
4-Erdal Çilek
5-Yıldırım Demirören
6-Yılmaz Göbel
7-Nedim Güneş
8-Dr.Bülent Gürkut
9-İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
10-Necati Harman
11-Tekin Işıklıgil
12-Mehmet Kara
13-Semi Kopuz
14-Zafer Murat Mermer
15-Ayhan Sağaltıcı
16-Ümit Sarıkaya
17-Mehmet Selçuk
18-Kürşad Tüzmen
19-Adil Yazıcıoğlu
20-Zeki Yürekli
21-Hasan Zinni