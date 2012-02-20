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Spor

Federasyon için sürpriz aday: Kürşad Tüzmen

Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen Federasyon Başkanlığı için aday oldu.

20 Şubat 2012 19:26

 

T24 - Futbol Federasyonu Başkanlığı için 19 aday başvuruda bulundu. Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen başkanlık için adaylık başvurusu yaptı.
 
13 kulübün desteğini alan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören adaylığını açıkladı. TFF'de bir dönem ikinci başkanlık yapan Ata Aksu da adaylığını koyan isimlerden.
 
Adayların başvuru süresi bugün mesai bitiminde doldu. Seçimli Genel Kurul 27 Şubat Pazartesi Ankara'da yapılacak.
 
Geçen hafta UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in adı ön plana çıkmış ancak Erzik aday olmayacağını açıklamıştı. 
 
 
TFF'nin başkan adayları:
 
1-Ahmet Ata Aksu
 
2-Erdal Alkış
 
3-Kerem Mahmut Canlı
 
4-Erdal Çilek
 
5-Yıldırım Demirören
 
6-Yılmaz Göbel
 
7-Nedim Güneş
 
8-Dr.Bülent Gürkut
 
9-İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
 
10-Necati Harman
 
11-Tekin Işıklıgil
 
12-Mehmet Kara
 
13-Semi Kopuz
 
14-Zafer Murat Mermer
 
15-Ayhan Sağaltıcı
 
16-Ümit Sarıkaya
 
17-Mehmet Selçuk
 
18-Kürşad Tüzmen
 
19-Adil Yazıcıoğlu
 
20-Zeki Yürekli
 
21-Hasan Zinni
 
 
 

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KÜRŞAD TÜZMEN

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