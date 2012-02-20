Federasyon için sürpriz aday: Kürşad Tüzmen

T24 - Futbol Federasyonu Başkanlığı için 19 aday başvuruda bulundu. Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen başkanlık için adaylık başvurusu yaptı.

13 kulübün desteğini alan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören adaylığını açıkladı. TFF'de bir dönem ikinci başkanlık yapan Ata Aksu da adaylığını koyan isimlerden.

Adayların başvuru süresi bugün mesai bitiminde doldu. Seçimli Genel Kurul 27 Şubat Pazartesi Ankara'da yapılacak.

Geçen hafta UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in adı ön plana çıkmış ancak Erzik aday olmayacağını açıklamıştı.