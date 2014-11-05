Hasan Şaş'tan G.Saray eleştirisi: Fenerbahçe’nin sıfır çektiği sezonda bile...

Galatasaray’ın eski antrenörü Hasan Şaş, "Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergilediğini" söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçlar tamamlanırken B.Dortmund'un, Galatasaray'ı evinde 4-1 mağlup etmesinin ardından Şaş, Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin sıfır çektiği sezonda bile daha iyi oynadığını belirterek, “Galatasaray'da bu yok. Bunları görememek çok acı. Bu kadar fark etmemesi lazım” dedi.

Galatasaray’da kırılmalar olduğunu söyleyen eski oyuncu, “Maç kazanamamanın verdiği sorunlar var. Sürekli kaybedince böyle oldu. Semih kötü oynayan takıma uyuyor. Chedjou da öyle. Onların konsantresinin bozulmaması lazım” açıklamalarında bulundu.

'85'inci dakikada oyuna Burak'ı sokmak küfür gibidir oyuncuya'

"İlk yarı da yanlış iş yapmadı, doğru iş yaptı Galatasaray. Burak'ın girişini hiç anlamadım. 60'ta hamle oyuncusu olarak girer Burak. Neden 85'te Burak'ı sokuyorsun ki. Küfür gibidir oyuncuya. Dortmund 2-0'ı bulunca hamle yapmalıydı Prandelli. Bence Prandelli'nin konsantrasyonu da dağılmış. Şampiyonlar Ligi Galatasaray'a çok ağır geldi.

'Bu kadar ezilmiş ve çaresiz bir Galatasaray görmedim'

"Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar ezildiğini, bu kadar çaresiz kaldığını görmedim. Fenerbahçe'nin sıfır çektiği sezonda bile iyi oynadığı maç vardı. Galatasaray'da bu yok. Bunları görememek çok acı. Bu kadar fark etmemesi lazım. Tamam, kaliteli oyuncun olmaz, iyi oynayamazsın ama ben uzun zamandır bu kadar kötü bir takım görmedim Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle bir sezon hatırlamıyorum."

'Hamit tecrübesinde bir oyuncunun o hatayı yapmaması lazımdı'

Bölüm bölüm teknik direktörler maçı yaşarlar. Hafta sonu maçını bile düşünürsün skora göre. Hep Prandelli üstünden gitmeme konusuna katılıyorum. Doğru işler de vardı sahada. Hamit tecrübesinde bir oyuncunun o hatayı yapmaması lazım. Dortmund'da da yorgunluk belirtileri vardı. Klopp'ta da vardı. Belli ediyordu."

'Galatasaray'da kırılmalar var'

Galatasaray'da kırılmalar olduğunu söyleyen eski antrenör, "Kırılmalar var Galatasaray'da. Maç kazanamamanın verdiği sorunlar var. Sürekli kaybedince böyle oldu. Semih kötü oynayan takıma uyuyor. Chedjou da öyle. Onların konsantresinin bozulmaması lazım. Bruma'yla Burak 60'ta oyuna girse, yorgun olan bir takıma karşı bir şeyler değişebilirdi. Yine 4-1 olurdu belki ama olayın artık doğrusu bu" dedi.