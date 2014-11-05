Galatasaray artık UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayacak

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Borussia Dortmund ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray ise kalabalık orta saha oyuncularıyla rakibin ataklarını oluşmadan önce bozmaya çalıştı.



Marco Reus, Papastathopoulos, Ciro Immobile ve Semih Kaya'nın kendi kalesine attığı gollerle 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın tek golünü ise Hakan Balta attı.



Kendi sahasında topa sahip olmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, Umut Bulut ve Sneijder’e gönderdiği uzun paslarla gol fırsatları aradı. Galatasaray en önemli pozisyonu 15. dakikada sağdan Tarık Çamdal’ın yaptığı ortada ceza alanında Sneijder’in röveşatasıyla buldu.

15. dakikada sağdan gelişen Galatasaray atağında, Tarık’ın ortasında penaltı noktasında bulunan Sneijder'in röveşatasında top kaleci Weidenfeller'de kaldı.

25. dakikada Borussia Dortmund’un kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Sokratis’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında, Kagawa’nın ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Borussia Dortmund 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta, Piszczek’in defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Reus vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 1-0 önde tamamladı.

Maçın 53. dakikasında ev sahibi ekibin korner kullanacağı sırada sarı-kırmızılı taraftarların yer aldığı bölümde meşaleler yakıldı ve sahaya maytap atıldı. Bunun üzerine maç bir süre durdu. Galatasaraylı oyunculardan Melo ve Hamit Altıntop taraftarların yanına giderek onları sakinleştirmeye çalıştı.

Ardından kullanılan köşe vuruşunda konuk savunmanın uzaklaştıramadığı topu Sokratis kısa mesafeden kaleye göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Hakan Balta’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

74. dakikada Borussia Dortmund durumu 3-1 yaptı. Hızlı gelişen sarı-siyahlı ekibin atağında sol tarafta topla buluşan Aubameyang, ortada bulunan Immobile’ye pas attı. İtalyan oyuncunun Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uygun pozisyonda kaleye gönderdi: 3-1.

86. dakikada sarı-siyahlı ekibin sağ taraftan geliştirdiği atakta Immobile ceza sahasında orta yapmak istedi. Semih Kaya topu uzaklaştırmak isterken ayağına çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1

Karşılaşmayı Borussia Dortmund 4-1 kazandı.

Takım kadroları

Stat: Signal Iduna Park

Hakemler: Pavel Kralovec, Roman Slysko, Martin Wilczek (Çek Cumhuriyeti)



Borussia Dortmund: Wiedenfeller, Piszczek, Subotic, Sokratis, Kehl, Durm, Bender, Kagawa, Mkhitaryan, Reus, Aubameyang



Galatasaray: Muslera, Melo, Semih Kaya, Hakan Balta, Hamit Altıntop, Tarık Çamdal, Dzemaili, Selçuk İnan, Sneijder, Chedjou, Umut Bulut.