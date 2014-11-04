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Spor

Galatasaray'ın Dortmund karşısındaki 11'i belli oldu

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Borussia Dortmund'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın sahaya çıkacağı kadro belli oldu

04 Kasım 2014 22:57

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşıyor.

Signal Iduna Park'ta oynanacak maçın hakemi ise Çek Cumhuriyeti'nden Pavel Kralovic.

 

Galatasaray'ın 11'i

 

Galatasaray: Muslera, Chedjou, Semih, Hakan Balta, Hamit, Melo, Selçuk, Dzemaili, Sneijder, Umut

B.Dortmund: Weidenfeller, Subotic, Papastathopoulos, Piszczek, Durm, Kehl, Bender, Kagawa, Reus, Mkhitaryan, Aubameyang

Galatasaray, İstanbul'da Dortmund karşısında 4-0 kaybetmişti.

TT Arena'daki mücadelede, Borussia Dortmund'un gollerini  6. ve 18. dakikalarda Aubameyang, 41. dakikada Marco Reus ve 84. dakikada Adrian Ramos atmıştı.

 

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