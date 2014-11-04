Galatasaray'ın Dortmund karşısındaki 11'i belli oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşıyor.
Signal Iduna Park'ta oynanacak maçın hakemi ise Çek Cumhuriyeti'nden Pavel Kralovic.
Galatasaray'ın 11'i
Galatasaray: Muslera, Chedjou, Semih, Hakan Balta, Hamit, Melo, Selçuk, Dzemaili, Sneijder, Umut
B.Dortmund: Weidenfeller, Subotic, Papastathopoulos, Piszczek, Durm, Kehl, Bender, Kagawa, Reus, Mkhitaryan, Aubameyang
Galatasaray, İstanbul'da Dortmund karşısında 4-0 kaybetmişti.
TT Arena'daki mücadelede, Borussia Dortmund'un gollerini 6. ve 18. dakikalarda Aubameyang, 41. dakikada Marco Reus ve 84. dakikada Adrian Ramos atmıştı.