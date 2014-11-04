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Spor

Galatasaray için ya 'tamam' ya 'devam' maçı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sadece bir puan alabilen Galatasaray 4. maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak

04 Kasım 2014 02:49

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. 21.45'te başlayacak mücadeleyi Çek hakem Pavel Kralovic yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Borussia Dortmund maçında, bu sezon ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Geride kalan 3 maçında 1 puan toplayabilen, son iki maçında ise Arsenal'e 4-1, Borussia Dortmund'a da 4-0 gibi farklı skorlarla mağlup olan Galatasaray, gurbetçi taraftarların önünde bu kez kazanmak için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, maçı kaybettiği taktirde, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkma şansını kaybedecek ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.

Signal Iduna Park'ta 21.45'te başlayacak.

 

İki takımın muhtemel 11'leri

 

Galatasaray: Muslera, Tarık, Chedjou, Semih, Telles, Melo, Hamit, Selçuk, Bruma, Sneijder, Burak

Dortmund: Weidenfeller, Piszchek, Subotic, Soktaris, Durm, Kehl, Bender, Mikhitaryan, Kagawa, Reus, Aubameyang

 

Melo ve Dzemaili kart görürse Anderlecht maçında yoklar

 

Sarı-kırmızılı ekipte Borussia Dortmund maçı öncesi Felipe Melo ve Blerim Dzemaili sarı kart ceza sınırında.
      
Şampiyonlar Ligi'nde yapılan 3 maçta 2'şer sarı kart gören iki oyuncu, Dortmund maçında sarı kart görmeleri halinde, Galatasaray'ın Anderecht ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecekler.

 

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