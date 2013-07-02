Galatasaray'da Engin Baytar ile Gökhan Zan sözleşme uzattı

Sarı kırmızılı kulüp takım yapısındaki yerli oyuncu kontenjanını korumak adına Engin Baytar ve Gökhan Zan ile beklendiği gibi devam kararı aldı. İki oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı KAP'a şöyle bildirildi. "Galatasaray Sportif A.Ş., KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) gönderdiği açıklamada profesyonel futbolcu Engin Baytar ile sözleşme yenilendiği duyurdu.



Galatasaray Sportif A.Ş.'nin KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zan ile 3, Baytar ile 2+1

Profesyonel oyuncumuz Engin Baytar'ın sözleşmesi 2013-2014 sezonundan başlamak üzere 2+1 sezon (3.sene opsiyonlu) uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya, herbir sezon için 1.100.000 dolar sabit transfer ücreti ve 20.000 dolar değişken transfer ücreti ödenecektir."

Öte yandan, Gökhan Zan ile yapılan sözleşmenin de 3 yıllık ve yıllık 1 milyon 100 bin dolar garanti para olduğu öğrenildi.