Galatasaray kombineleri tüketti

Geçen sezon 41 bin kombine satan Galatasaray, bu sezon 44 bine ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Yönetim bin sezonluk kart daha satarak rakamı 45 binde sabitleme kararı aldı.

G.Saray 2013-2014 sezonu kombinelerini 18 Haziran 2013 tarihinde tüketti. Süper Lig’de 2 yıl üst üste şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılıların Drogba ve Sneijder’li kadrosu ile tekrar Devler Ligi’nde yer alacak olması talebi tavan düzeyine yükseltti.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, geçen sezon 41 bin adet kombine kartı satarak Türkiye’de rekor kıran Cimbom, bu sezon ise tam 44 bin adet koltuk satarak rekorunu geliştirdi. Türk Telekom Arena’da kombine sahibi taraftarların yüzde 90’ı kart yenileme işlemine başvurup yerlerini sağlama aldı.



Bir günde 8 bin adet satıldı



36 bin adet kombine rakamına nisan ayından beri devam eden yenileme işleminde ulaşan Galatasaray’da, pazartesi günü satışa sunulan kombinelerin ise 8 bin adeti satıldı. Sarı kırmızılılar kulüp, gelen yoğun taleplere karşın kombine kartı sayısını 45 bin rakamında sabitleyecek. UEFA’ya ayrılacak olan koltuklar, misafir takım tribünleri ve sponsorlara verilecek olan koltukları da hesaba katan G.Saray, bin adet daha kombine satıp 45 bin rakamının üzerine çıkmama kararı aldı.



Stattan 70 milyon dolar gelecek



Geçen yıl Türk Telekom Arena Stadı’ndan tam 60 milyon dolar toplam gelir elde eden Galatasaray, bu sezon ise çıtayı daha da yükseğe koydu.

2012-13 sezonunda 41 bin kombine satışı ile yaklaşık 49 milyon dolar geliri kasasına koyan sarı kırmızılı yönetim, bu kez sadece kombine ve VIP-locaların yıllık geliri ile 62 milyon dolar gelire sahip olacağını öngörüyor.

Sarı kırmızılı kulüp stattan ise önümüzdeki sezon kendisine 70 milyon dolarlık toplam geliri hedef olarak belirledi.



Kombineler zamlandı



G.Saray, 2 yıldır gelen başarı, şampiyonlar ligi vitrini ve KDV farkı ile beraber kombine kartlarına zam da uyguladı. Bu seneki fiyat artışı stattaki yerine göre yüzde 15 ila yüzde 40 oranında değişiyor. Aynı zamanda geçen yıl yürürlüğe konulan öğrenci indirimleri de kaldırılırken, sezonluk olarak Arena’da en uygun maç izleme bedeli 700 TL.