Kerim Frei Galatasaray yolunda

Galatasaray, Fulham'da oynayan Kerim Frei ile el sıkıştı.. Genç oyuncunun kulübü ile de anlaşan sarı-kırmızılılar, Kerim'le 20 Yaşaltı Dünya Kupası'ndan sonra sözleşme imzalamayı planlıyor.



NTVSpor'un haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in uzun zamandır takip ettiği 19 yaşındaki oyuncu için Fulham ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, İngiliz ekibine 2 milyon euro ödemeye hazır.

Başkan Ünal Aysal da geçtiğimiz günlerde kulübe en yakın ismin Kerim Frei olduğunu söyleyerek transferin sinyallerini vermişti. Kerim Frei'ın babası Murat Frei ise NTV Spor'a yaptığı açıklamada oğlunun Galatasaray formasını giymesini istediğini ifade etmişti.

1993 yılında Avusturya'da doğan Kerim Frei, Fulham formasıyla Premier League'de gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekti.

Altyapılarda İsviçre Milli Takımı adına futbol oynayan Kerim, A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarları sonucunda Türkiye'yi tercih etti.

Her iki kanatta da forma giyebilen genç oyuncu, 20 yaşaltı milli takımımızın da önemli isimlerinden biri konumunda.