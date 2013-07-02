Galatasaray'ın yeni sezon formaları 13 plastik şişeden yapıldı

Galatasaray'ın 2013-14 sezonunda giyeceği dış saha forması görücüye çıktı. Galatasaray'ın yeni sezon formaları, Nike'ın düşük çevresel etkiyle spor malzemesi üretme sözü doğrultusunda, devrim yaratan geri dönüştürülmüş polyester kumaşından üretilmeye devam edecek. Her bir forma ve şort, ortalama 13 geri dönüşümlü plastik şişeden üretiliyor.

İç saha formasının ardından dış saha forması da taraftarlarla buluşuyor.

Geri dönüştürülmüş polyester kumaşından üretilen her bir forma ve şort, ortalama 13 geri dönüşümlü plastik şişeden yapılıyor.





Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunda giyeceği Nike tarafından tasarlanan forma koleksiyonunun dış saha forması görücüye çıktı. Daha önce tanıtımı yapılan iç saha formasının ardından dış saha forması da taraftarlarla buluşuyor.



Galatasaray Futbol Takımı'nın 2013-2014 sezonunda giyeceği dış saha forması taraftarların beğenisine sunuldu.



Galatasaray'ın dış sahada giyeceği forma, siyah ve antrasit tonları ile yeşil sahalardaki centilmenler için tasarlanmış modern bir çizgiye sahip. Geçmişten günümüze her zaman şık ve sofistike bir duruşa sahip olan Galatasaray için tasarlanan bu forma, Avrupa'nın yüksek terzilik dokunuşlarını da kendisinde barındırıyor. Eski İstanbul beyefendilerinin vazgeçilmezi olan smokin ve frak Galatasaray'ın yeni dış saha formasında yeniden vücut buluyor.

Galatasaray'ın kendi sahasında giyeceği ve geçtiğimiz ay lanse edilerek taraftarlarla buluşan yeni iç saha forması da, başarılarla dolu bir sezonun hikayelerinden ilham alan bir tasarım ile son teknolojiyi buluşturuyor. Formanın gövde kısmı ve kollarının yarısı kırmızı, yarısı sarı olacak şekilde geleneksel tasarıma göre hazırlandı. Ancak ilk defa olarak manşet ve yaka kısmı da yarısı sarı, yarısı kırmızı olarak Galatasaray'ın renklerinde tasarlandı.



"Taçsız Kral" olarak Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran ve kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan Metin Oktay'ın 1950'li ve 1960'lı yıllarda giydiği formadan da ilham alındı. 2013-14 sezonu iç saha forması, bu ruhun yeni dönemde hayat bulmasını sembolize ediyor. Galatasaray'ın köklü geçmişini modern teknoloji ile buluşturan formada ilk kez Galatasaray'ın kuruluş zamanındaki sarı ve kırmızı tonları kullanıldı.



Aynı şekilde Galatasaray'ın tarihsel logosu olan Gayın ve Sin de formaların içinde bu köklü geçmişe vurgu yapmak için tasarlanmış bir detay olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın kendi sahasında giyeceği formalar için kenarında ince sarı şeritli beyaz şort tercih edildi. Üst kısmında ince sarı bir şeridin geçtiği kırmızı renkli çorapların arka kısmında yer alan kalın sarı şerit, oyuncuların sahada daha iyi görülmesini amaçlıyor.

Formalar, Nike'ın vazgeçilmezleri olan tarz, ustalık ve gururu yansıtırken bugüne kadar üretilen en teknolojik ve çevreci forma olarak oyuncuların performansına yardımcı oluyor.

Geri dönüştürülmüş polyester

Galatasaray'ın yeni sezon formaları, Nike'ın düşük çevresel etkiyle spor malzemesi üretme sözü doğrultusunda, devrim yaratan geri dönüştürülmüş polyester kumaşından üretilmeye devam edecek. Her bir forma ve şort, ortalama 13 geri dönüşümlü plastik şişeden üretiliyor.



Bu çığır açan üretim sürecinde plastik şişeler eritilerek önce iplik haline getiriliyor, daha sonra polyester olarak dokunuyor. Bu sayede, polyester üretimine kıyasla enerji tüketiminde %30 oranında bir tasarruf sağlanıyor.