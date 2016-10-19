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Galatasaray'a küfretti, Fenerbahçe forması giydi!

"Fenerbahçe’yi seviyorum" notuyla paylaşılan kare kısa sürece 490 bin beğeni aldı

19 Ekim 2016 18:47

Bir Türkle internet üzerinden yaptığı yazışmalar sonrasında ülkemizde fenomen haline gelen ABD'li manken Amanda Cerny Fenerbahçe forması giyerek paylaşımda bulundu. 

Türkiye’ye dair paylaşımlar yapan Amanda Cerny’nin geride bıraktığımız günlerde Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda oynacağı Gençlerbirliği maçı öncesi yaptığı küfürlü paylaşım çok dikkat çekmişti.

Amanda Cerny, twitter hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı kulübe küfür etmiş, Galatasaray için “Ananın a… Galatasaray” yazmıştı.

Galatasaraylı taraftarların tepki gösterdiği ünlü mankenin hesabının hacklenme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, Fenerbahçeli taraftarların da Cerny’nin bu paylaşımını beğendiği görüldü.

Bu paylaşımdan sadece birkaç gün sonra Cerny, bu kez de Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını hesabından paylaştı. "Fenerbahçe’yi seviyorum" notuyla paylaşılan kare kısa sürede 490 bini aşkın beğeni aldı.

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