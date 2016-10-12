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Medya

Sosyal medya Amerikalı Vine fenomeni ile 'Yozgatlı dayı'nın flörtünü konuşuyor

"Şimdi Yozgat'a gitmek ve yeni kocamı bulmak zorundayım"

12 Ekim 2016 13:51

Sosyal medya, Vine'da çektiği videolarla ABD'de fenomen olan Amanda Cerny'nin, kendisini Yozgatlı olarak tanıtan bir Türk Twitter kullanıcısıyla flörtöz mesajlaşmasını konuşuyor. 

'Yozgatlı dayı' yakıştırması yapılan @caferlalek adlı kullanıcı, Cerny'nin 30 Haziran'da Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafın altına "Yozgada gelirsen seni birgün misafir edebilirim" diye yazdı. Cerny, bu teklife çeviri programı Bing'den yardım alarak cevap sürpriz bir cevap verdi. Cerny, mesajında "Bing çok kötü bir çeviri yaptı, hahaha. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun" diye yazdı. Cerny'nin bu yanıtı Türk takipçileri tarafından paylaşım rekoru kırdı ve sosyal medya gündemine oturdu. Yaklaşık 3 bin retweet ve 5 bine yakın beğeni alan bu yanıtın üstüne Cafer Lalek, "Türkçen yog mu" diye sordu. Bu kez Amanda Cerny, elinde bir yüzükle "Benimle evlenir misin?" teklifinde bulununca, bu karşılıklı etkileşim bir dizi tadında takibe dönüştü.

Cerny'nin paylaşımına binlerce yorum gelirken, diyalog karşılıklı mesajlarla Twitter'da devam ediyor. Son olarak Amanda Cerny, Türk takipçilerinden gelen yoğun ilgi üzerine, "Yeni bir Türk Kraliçesi olarak Türkçe video çekmeye ihtiyacım var. Sizi seviyorum çocuklar, harikasınız" mesajını paylaştı.

Aynı zamanda birçok Türk sitesinde kendisi hakkında çıkan haberleri retweet eden Cerny, 'yenge' yakıştırmasına atıf yaparak, 'The Yenge' tweeti attı. Cerny'nin  "Şimdi Yozgata gitmek ve yeni kocamı bulmak zorundayım. Hayatımın aşkı evli bir adam çıktı" paylaşımı da rekor kırdı.

Sosyal medyayı sallayan paylaşım ve etkileşimler şöyle:

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TwitterVineAmanda Cernysosyal medyaYozgatlı dayıevlilik teklifi

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