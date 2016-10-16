Amanda Cerny'ye “Nasıl yenge olunur?” rehberi

<p class="p1">İnternet dünyasının en sevilen ikilisi<strong> Enes</strong> ve <strong>Tolga</strong>, <strong>Amanda Cerny</strong>'te Türk usülü evliliği anlatan bir video yayınladı, Cerny de bu videoyu kendi hayranlarıyla paylaştı.</p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">İkilinin hazırladığı video şöyle:</span></p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="http://cdn00.vidyomani.com/c/9/8/6/8i769c267nv4/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n