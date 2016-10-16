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Amanda Cerny'ye “Nasıl yenge olunur?” rehberi

Cerny, iki gencin hazırladığı videoyu hayranları ile paylaştı

16 Ekim 2016 22:28

İnternet dünyasının en sevilen ikilisi Enes ve Tolga, Amanda Cerny'te Türk usülü evliliği anlatan bir video yayınladı, Cerny de bu videoyu kendi hayranlarıyla paylaştı.

İkilinin hazırladığı video şöyle:

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