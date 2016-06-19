T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Sneijder'i gönderiyor mu?

Hollandalı yıldızın menajeri İstanbul'a çağrıldı

19 Haziran 2016 22:04

Hollandalı yıldızın eleştirdiği sarı-kırmızılı yönetim, satış kararı aldı ve menajer Albers’e “Kulüp bul” dedi. Galatasaray taraftarı bu karara isyan etti.

Sabah’ta yer alan habere göre, Ekim ayında iki yıllık yeni imza atarken, "G.Saray Avrupa'ya gidemezse, serbest kalır" maddesi eklettiğini düşünen Sneijder'in kalmasını 10 gün önce istifa eden dönemin genel sekreteri Fatih İşbecer'in sözleşmede yaptığı, "G.Saray sportif nedenlerle Avrupa'ya gidemezse serbest kalır" şeklindeki düzeltme sağlamış ve Hollandalı yıldızın bonservissiz ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

 

Menajeriyle toplantı yarın Florya’da

 

Yönetim kadrosu yenilenen Galatasaray Sportif AŞ'de 70 milyon Euro'luk takım bütçesinin 45 milyon Euro seviyesine çekilmesine karar verilmişti. Muslera'nın başarısız bir Copa America geçirmesi sonrasında takımda para edecek tek oyuncu Wesley Sneijder olarak kaldı. Hollandalı 10 numaranın yönetimi hedef alan açıklamalar yapması da gerilimi tırmandırdı ve menajeri Guido Albers yarınki görüşme için İstanbul'a çağrıldı. Toplantıda Albers'e "Sneijder anlaşılan mutsuz. Ona kulüp bul" mesajı verilecek.

 

“Özbek satarsa o koltukta oturamaz”

 

Bu arada Galatasaray yönetiminin Hollandalı yıldıza para cezası vermesi ve satılacağı yönünde haberler sarıkırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Sneijder'in satılması halinde, kombine kampanyası ve Galatasaray Store'ların boykot edilmesi fikri hızlı yayıldı. Kombine fiyatlarında yüzde 30 indirim yapmasına rağmen beklenen yenilemeyi yapamayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek için taraftarlar "Sneijder'i satarsa o koltukta ertesi gün oturamaz" dediler. 

ETİKETLER

GalatasaraySneijderWesley SneijderTransfer

İlgili Haberler

Wesley Sneijder: Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez!

"Fatih İşbecer şov yapıyordu, peki şimdi nerede"

"Sneijder'i satanı biz de satarız"

Galatasaray taraftarı "Sneijder satılıyor" iddiası sonrası yönetime tepki gösterdi

"Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez" sözleri Sneijder'e pahalıya patladı

Dursun Özbek, "Galatasaray gereğini yapacaktır” demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24