Galatasaray Sneijder'i gönderiyor mu?

Hollandalı yıldızın eleştirdiği sarı-kırmızılı yönetim, satış kararı aldı ve menajer Albers’e “Kulüp bul” dedi. Galatasaray taraftarı bu karara isyan etti.

Sabah’ta yer alan habere göre, Ekim ayında iki yıllık yeni imza atarken, "G.Saray Avrupa'ya gidemezse, serbest kalır" maddesi eklettiğini düşünen Sneijder'in kalmasını 10 gün önce istifa eden dönemin genel sekreteri Fatih İşbecer'in sözleşmede yaptığı, "G.Saray sportif nedenlerle Avrupa'ya gidemezse serbest kalır" şeklindeki düzeltme sağlamış ve Hollandalı yıldızın bonservissiz ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

Menajeriyle toplantı yarın Florya’da

Yönetim kadrosu yenilenen Galatasaray Sportif AŞ'de 70 milyon Euro'luk takım bütçesinin 45 milyon Euro seviyesine çekilmesine karar verilmişti. Muslera'nın başarısız bir Copa America geçirmesi sonrasında takımda para edecek tek oyuncu Wesley Sneijder olarak kaldı. Hollandalı 10 numaranın yönetimi hedef alan açıklamalar yapması da gerilimi tırmandırdı ve menajeri Guido Albers yarınki görüşme için İstanbul'a çağrıldı. Toplantıda Albers'e "Sneijder anlaşılan mutsuz. Ona kulüp bul" mesajı verilecek.

“Özbek satarsa o koltukta oturamaz”

Bu arada Galatasaray yönetiminin Hollandalı yıldıza para cezası vermesi ve satılacağı yönünde haberler sarıkırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Sneijder'in satılması halinde, kombine kampanyası ve Galatasaray Store'ların boykot edilmesi fikri hızlı yayıldı. Kombine fiyatlarında yüzde 30 indirim yapmasına rağmen beklenen yenilemeyi yapamayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek için taraftarlar "Sneijder'i satarsa o koltukta ertesi gün oturamaz" dediler.