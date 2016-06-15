"Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez" sözleri Sneijder'e pahalıya patladı

Galatasaray yönetimi, takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’e, Fanatik gazetesine verdiği röportajda söylediği “Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez” sözleri nedeniyle 150 bin Euro ceza verdi.

Ceza kararı dü yapılan yönetim kurulu toplantısında çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında bu sözler gündeme gelince, “Sneijder’in sözleri ister çarpıtılsın ister çarpıtılmasın Galatasaray ile ilgili bir şey söyleniyorsa Galatasaray gereğini yapacaktır” demişti.