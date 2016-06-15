T24 LogoT24 Logo
Spor

"Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez" sözleri Sneijder'e pahalıya patladı

Dursun Özbek, "Galatasaray gereğini yapacaktır” demişti

15 Haziran 2016 13:52

Galatasaray yönetimi, takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’e, Fanatik gazetesine verdiği röportajda söylediği “Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez” sözleri nedeniyle 150 bin Euro ceza verdi. 

Ceza kararı  dü yapılan yönetim kurulu toplantısında çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında bu sözler gündeme gelince, “Sneijder’in sözleri ister çarpıtılsın ister çarpıtılmasın Galatasaray ile ilgili bir şey söyleniyorsa Galatasaray gereğini yapacaktır” demişti.

 

 

 

 

ETİKETLER

Wesley SneijderGalatasarayMustafa DenizliFatih İşbecerDursun ÖzbekCeza

İlgili Haberler

Wesley Sneijder: Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez!

"Fatih İşbecer şov yapıyordu, peki şimdi nerede"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24