Wesley Sneijder: Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, yönetime sert eleştirilerde bulundu. Riekerink’in mutlaka takımda kalması gerektiğini söyledi. Sneijder, takımda kalması için kulübün iyi bir vizyon belirlemesi gerektiğini belirterek, topu yönetime attı. Hollandalı orta saha, “Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez.” dedi.

Sezon ortasında takımın başına getirilen Mustafa Denizli'yi de eleştiren Sneijder, "Denizli geldikten sonra maalesef hiç taktik çalışmadık. Tamam ismine saygım var. Ama koskoca Galatasaray futbol takımı antrenmanda taktik çalışmaz mı? Sadece teknik yetmez ki... Açık söylüyorum, ancak Riekerink geldikten sonra 4 pas yapmaya başladık” ifadelerini kullandı. Denizli 3 aylık maceranın ardından Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Ajax, Real Madrid ve Inter’den sonra Sarı-Kırmızılı takımın da yıldızı olmayı başaran, Hollandalı yıldız, Fanatik’ten Mehmet Demircan’a konuştu. Eleştiri oklarını öncelikle bazı yöneticilere çeviren Sneijder’in tespitleri şöyle:

''Galatasaray’ı seviyorum bana bu şansı verin’'

“32 yaşındayım. Avrupa’nın en büyük futbol ülkelerinde, en büyük takımlarında forma giydim. Herhalde az çok tecrübe edindim. Yönetime ve başkana hep diyorum, ben Galatasaray’ı seviyorum. Gelin bu tecrübelerimi sizlere, kulübe ve takıma faydalı olacak şekilde aktarayım. Bu şansı bana verin. Hep dinliyorlar, hep olur diyorlar ama kimse harekete geçmiyor. Bu beni çok üzüyor...”

'‘Radikal karar alacak yönetici tipi yok’'

“Yönetimde aslında vizyonlu insanlar var. Başkanımız gerçekten çok fedakârlıklar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ama işte o kulübü tam anlamıyla harekete geçirecek, uçuracak hamleleri bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Hamle yapacak radikal kararlar alacak yönetici tipi yok. Çoğu yönetici zaten başka şeyler peşinde. Kendi reklamlarını yapıyorlar. Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez...”

'‘İşbecer şov yapıyordu peki şimdi nerede!’'

“Mesela Fatih İşbecer... Şimdi kendisi nerede. Çok merak ediyorum. Bir ara hep o vardı, hep ön plandaydı. Denizli’nin gelmesini o istedi. Denizli geldi o şov yapmaya devam etti ama Denizli gittikten sonra Fatih bey ortalarda yok. Nerede ben çok merak ediyorum. Neden ortaya çıkıp konuşmuyor. Neden çözüm üretmeye çalışmıyor. Taraftar da bunu çok merak ediyordur…”

'‘Personelin parasını biz veriyoruz’'

“Alacaklarımız konusunda dışarıya hiç sorun yaşatmamaya çalıştık. Yönetim gecikmeler konusunda en iyisini yapmaya çalıştı ama bu şekilde tabii ki bazen sıkıntılar oldu... Bakınız, parayı zaman zaman geç almamız biz futbolcular için çok da önemli değil. Ama Galatasaray kulübünün çok personeli var. Onlar için gerçekten çok uğraştık. Çünkü en çok onlar hak ediyor. Biz çok para kazanıyoruz ama onlar bu şartlarda ailelerine destek olmak zorunda. Ben bu konuları konuşmayı sevmem ama arkadaşlarımızla birlikte onların sıkıntılarını biz gidermeyi çalıştık. Bu bizim görevimiz...”

'‘Düzenimiz müthiş ayrılmak istemiyorum’'

“Aslında ailece İstanbul’da müthiş bir düzenimiz var. Buraya alıştık. Yaşım da bayağı ilerledi. Tekrar bir macera peşinde değilim. Gerçekten Galatasaray ve İstanbul’u, Türkiye’yi ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Bu yüzden ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Bu nedenle yönetim bir an önce yeni sezon planlamasını yapmalı. Yorgunum 10-15 gün tatil yapacağım, umarım bu süre içinde herkesi tatmin edecek adımlar atılır.”

''Riekerink gelene kadar taktik çalışmıyorduk''

“Denizli geldikten sonra maalesef hiç taktik çalışmadık. Tamam ismine saygım var. Ama koskoca Galatasaray futbol takımı antrenmanda taktik çalışmaz mı? Sadece teknik yetmez ki... Açık söylüyorum, ancak Riekerink geldikten sonra 4 pas yapmaya başladık”

'‘Kimse benden hoca için fikir istemedi’'

“Herkesin benim hakkımda en çok konuştuğu hoca olayına gelelim... Samimiyetimle söylüyorum. Denizli gelmeden önce kimse ne bana, ne başkasına kim gelsin, kimi tercih edelim diye sormadı. Halbuki bunu tecrübeli futbolculara sormaları gayet de normal. Ama benden kimse hoca konusunda fikir istemedi. Riekerink olayı çok eski. Benim menacerim geçtiğimiz sezon onu altyapıya önermişti. İşin aslı budur, gerisi hep yalandır...”

'‘Riekerink’in kalması herkesin yararına olur’'

“Riekerink’in A takımın başına geçmesinden sonra Galatasaray’ın biraz olsun toparlandığı bir gerçek. Daha iyi oynamaya başladık. Kupayı da onunla aldık. Tabii ki kalmasını isterim. Hatta takım arkadaşlarım da onunla iyi bir iletişim kurdu. Herkes onu, o da tüm futbolcuları seviyor. Riekerink kulübe ve takıma da ısındı, bana sorarsanız onun kalması herkesin faydasına olur.”

'‘Herkes bana hocanın tecrübesini anlattı’'

“Denizli geldikten sonra maalesef hiç taktik çalışmadık. Tamam ismine saygım var. Herkes tecrübesini, daha önce Türkiye’de hangi başarılara imza attığını anlattı. Ama koskoca Galatasaray futbol takımı antrenmanda taktik çalışmaz mı? Sadece teknik yetmez ki... Açık söylüyorum Riekerink geldikten sonra antrenmanda taktik çalışmaya başladık. 4 pas yapmaya başladık...”

'‘Kulüp iyi bir vizyon belirlemezse, ben de...’'

“Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Riekerink takımın başına geçsin geçmesin, benim geleceğimle ilgili bir konu değil. Benim kalbim evet İstanbul’da, Galatasaray’da. Kalmayı da çok istiyorum çünkü ailem ve ben burayı çok seviyorum. Fakat kulüp iyi bir gelecek yeni bir vizyon belirlemezse, iyi ve akıllıca bir transfer politikasıyla gelmezse ben de geleceğimi düşünmek zorundayım.”

"Burak niye gitti sanıyorsunuz?"

“Burak Yılmaz neden kulüpten ayrıldı zannediyorsunuz? Adam sıkıldı, o kadar bunalttılar ki, yönetim ona hiç destek olmadı. Kendisini hep yalnız hissetti ve doğru kararı aldı”

“Burak Yılmaz neden kulüpten ayrıldı zannediyorsunuz? Adam sıkıldı, o kadar bunalttılar ki, yönetim ona hiç destek olmadı. Kendisini hep yalnız hissetti. Ve bana göre de doğru kararı aldı. Yönetim Burak Yılmaz’un kulübe yaptıklarını, takıma katkısını ne kadar çabuk unuttu. Burak da zaten dayanamadığı için Türkiye’yi terk etti. Kendisini çok seviyorum, başarılar diliyorum.”

Manchester United dedikodusu...

“Son günlerde Manchester United dedikodusu var. Evet, Mourinho ile özel bir ilişkimiz olduğu bir gerçek. Ama Mourinho’nun beni kesin istediği doğru değil. Henüz bir görüşmemiz de olmadı.

Ama bu beni aramayacağı anlamına da gelmez. Kendisi Manchester United ile anlaştıktan sonra tebrik edip, başarılar diledim. Ama unutulmamalı, futbolda her zaman her şey mümkün.”

''Fatih Terim'le aramız iyiydi''

“Fatih Terim’le aramın iyi olmadığı konuşuldu, yazıldı. Bu doğru değil. Ona büyük saygım var. Milli takımla yaptığı işler müthiş. Türkiye bana göre Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olabilir. Genç ve dinamik bir takımınız var. Bir sürü oyuncu başarıya aç. Çok yetenekli oyuncular ortaya çıktı. Fatih Terim yönetiminde Türk Milli Takımı’na Fransa’da başarılar diliyorum.”