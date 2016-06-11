Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın "Sneijder'i 7.5 milyon Euro'ya satıyoruz. Buradan gelecek parayla elimiz çok rahatlayacak" dediği yolundaki iddia taraftarın tepkisine yol açtı. Twitter'da organize olan Galatasaray taraftarları "Sneijder'i satanı biz de satarız" tweet'leri atarak Hollandalı'nın takımda kalmasını istediler.

Fotomaç'ın haberine göre; Sneijder için bir iddia ise ABD'den geldi. Eşi Yolanthe'nin Hollywood'dan film teklifleri aldığı için 32 yaşındaki futbolcunun bir ihtimal ABD'ye transfer olacağı bildirildi. Sneijder'in MLS'de 1 ya da 2 sezon oynadıktan sonra emekliliği düşündüğü öne sürüldü.

7 kupa kaldırdı

2012-13 sezonunda geldiği G.Saray'da 142 maça çıkan Sneijder, 40 gol 27 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı, sarı-kırmızılı formayla 2 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.