UEFA'nın son kararı: Galatasaray Juventus maçı saat 15.00'te

Yoğun kar yağışı sebebiyle 31. dakikada ertelenen Galatasaray - Juventus karşılaşmasının bugün saat 15.00'te oynanacağı açıklandı.

Sarı - kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı nedeniyle 30. dakikada ertelenen Galatasaray - Juventus karşılaşmasının, bugün (11 Aralık Çarşamba) saat 15.00'te, kaldığı yerden oynanacağı UEFA tarafından açıklandı."

'Biletli seyirci, yırtılmış biletleriyle maça girebilecek'

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, kar yağışı nedeniyle tatil edildikten sonra bugün saat 15.00'de kaldığı yerden devam etmesine karar verilen Galatasaray-Juventus mücadelesini, maça giden taraftarların kullanılmış biletleriyle izleyebileceğini açıkladı.

Ergün, Türk Telekom Arena'da yaptığı açıklamada, karşılaşma için tribünlerde bulunan biletli seyircinin, yırtılmış biletleriyle maça girebileceğini belirterek, "Biletlerini atmayanlar, atmasınlar. Atanlar maalesef giremeyecek. Biletlerin üzerinde de zaten aktivitenin sonuna kadar saklanması gerektiği yazdığı için, biletlerin saklanması gerekiyordu. Kullanılan biletlerle tekrar maça girmek mümkün" diye konuştu.

'Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek'

B Grubu'nda Real Madrid'in Kopenhang'ı yenmesiyle en kötü ihtimalle grup 3.'lüğünü garantiledikleri ve Avrupa'da yollarına devam edebilecekleri hatırlatılarak yöneltilen, "Kopenhag'dan gelen haber yarınki maçın seyrine nasıl yansır ?" şeklindeki soruya Ergün, "Bizim amacımız tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek. Yarınki maça da kazanma arzusuyla çıkacağız. Galatasaray her maçına kazanmak için çıkar. Bizim kazanma arzumuzda değişiklik olmayacak" şeklinde cevap verdi.

Saha zemininin oynamaya müsait olduğunu, ısıtma sisteminin 2 haftadır çalıştığını aktaran Ergün, "Maçın tatil edilmesi, buz şeklinde kar yağmasından dolayı, oyuncuların sakatlanma ihtimaline karşı alınmış bir tedbirdir" dedi.

Ergün, saha zeminini temizleyecek kişi sayısının yetersiz olduğu konusunda eleştiriler yapıldığını da aktararak, "Bu doğru değildir. Saha temizliği için 11 eleman çalışmıştır. Yarın her ihtimale karşı bu sayı 20'ye çıkarılacak" diye konuştu.

'İki takımın talebiyle eretlendi'

Bu arada Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, hakem heyetinin, iki takım oyuncularının ve teknik heyetlerin talebi doğrultusunda karşılaşmayı tatil ettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hakem heyeti, hava koşullarının ve kar yağışı şiddetinin gerek oyunun seyrini, gerekse de sporcu sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle, oyuncular ve teknik heyetlerin talep ve görüşleri doğrultusunda müsabakayı ertelemeyi uygun görmüştür.

UEFA çalışmalarından dolayı kulübümüze teşekkürlerini iletmiştir."