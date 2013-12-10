Galatasaray-Juventus maçı ertelendi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Juventus mücadelesi, yoğun kar yağışı ve saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle ertelendi. Maç, yarın saat 14:00'da yapılacak.

Isıtma sistemi devreye girmedi

Galatasaray resmi web sitesinde maçın ertelenmesi ile ilgili olarak şöyle denildi:

"Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Juventus maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zemininde bulunan ısıtma sistemi 10 dereceden itibaren devreye girmektedir.

Kar yağışının aşırı yoğun olması ve iri taneli dolu şekline dönüşmesi nedeniyle, ısıtma sisteminin devrede olmasına rağmen saha zemini karla kaplanmıştır. Bu durumun ardından karşılaşmanın hakemleri tarafından maçın ertelendiği açıklanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Galatasaray-Juventus karşılaşmasının başlamasına yaklaşık 1 saat kala arttı. Türk Telekom Arena'daki maçın 25. dakikasında aniden başlayan yoğun kar yağışı, saha zemininin bir kaç dakika içinde beyaza bürünmesine neden oldu.

İlk olarak oynanan top, kırmızı renkli bir başka topla değiştirilirken, 33. dakikada hakem Pedro Proença, oyunu durdurarak, yanına çağırdığı futbolcularla bir süre görüştü. Görüşmenin ardından takımlar soyunma odasının yolunu tuttu ve müsabakaya 20 dakika ara verildiği anons edildi.

Soyunma odasına giden hakemler daha sonra çıkış tüneli önünde bekleyerek sahanın temizlenmesini ve hava şartlarını kontrol etti.

Maçın durmasının ardından sahaya giren görevliler, saha zeminin temizlemeye başladı. Saha çizgileri turuncu renkle yeniden çizildi.

Galatasaray'ı taraftarı yalnız bırakmadı

Avrupa'daki kaderini belirleyecek olan önemli müsabakada taraftarlar Galatasaray'ı yalnız bırakmadı.

Türk Telekom Arena tribünleri, takımdaki tüm oyuncular ile teknik kadrodaki isimler için mesajlar içeren çok sayıda pankartla süslenirken, taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Öte yandan, Juventus taraftarları da kendilerine ayrılan tribünün önemli bölümünü doldurdular.

Basının ilgisi yüksekti

Galatasaray-Juventus karşılaşmasına yeri ve yabancı medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı 181'i Türk, 53'ü yabancı toplam 234 basın mensubu takip ederken, 42'si İtalya'dan olmak üzere İsveç, Fransa, İngiltere, Rusya, Norveç KKTC ve Gürcistan'dan da medya mensupları maçta görev yaptı.

Galatasaray taraftarı 'Yüce Atatürk' pankartı astı Juventus karşılaşması için Türk Telekom Arena'ya gelen Galatasaray taraftarları, tribünde 'Yüce Atatürk' pankartı açarak Fethiyespor'a destek oldu... Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Fethiyespor karşılaşması öncesinde yapılan seremoniye 'Yüce Atatürk' yazılı tişörtle çıkan konuk takım, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmiş, bu olayda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. PFDK ise açıklamasında 'ceza tayinine yer olmadığına' diyerek PTT 1. Lig ekibine ceza vermemişti.

Türk Telekom Arena'ya Mandela pankartı

Sarı-kırmızılı futbolcular Didier Drogba ve Emanuel Eboue'nin Elazığspor karşılaşmasında tişörtlerindeki mesajlarla andıkları, vefat eden eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela için hazırlanan dev bir pankart Türk Telekom Arena'ya asıldı.