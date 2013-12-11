Ertelenen Galatasaray Juventus maçı bugün 15:00'te oynanacak

Galatasaray-Juventus mücadelesi kar yüzünden bugüne ertelendi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi için Juventus'u yenmesi gerekiyor.

Kaldığı yerden devam edecek olan karşılaşmaTürk Telekom Arena Stadı'nda saat 15:00'te yayınlanacak. Maç Star TV'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray- Juventus maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşma bugün saat 15.00’te kaldığı yerden devam edecek ya da yeniden ertelenecek.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki kader maçında Juventus ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Arena'daki maçın 25. dakikasında aniden başlayan yoğun kar yağışı, saha zemininin bir kaç dakika içinde beyaza bürünmesine neden oldu.



İlk olarak maçın topu, kırmızı renkli bir başka topla değiştirildi. Karşılaşmada 32. dakika oynanırken hakem Pedro Proença oyunu durdurarak, yanına çağırdığı futbolcularla bir süre görüştü. Görüşmenin ardından takımlar soyunma odasının yolunu tuttu ve maça 20 dakika ara verildiği anons edildi.

Toplantıdan erteleme kararı çıktı

Maçın durmasının ardından sahaya giren görevliler, saha zeminin temizlemeye başladı. Saha çizgileri turuncu renkle yeniden çizildi.



Hakemler çıkış tüneli önünde bekleyerek sahanın temizlenmesini ve hava şartlarını kontrol etti. Ancak hakemin takım kaptanları ve UEFA yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından maçın ertelendiği açıklandı.

Saat tartışması

Erteleme kararının ardından maçın ne zaman kaldığı yerden devam edeceği kararı beklenmeye başladı. Önce maçın günü belli oldu ve karşılaşmanın bugün oynanmasına karar verildi.



Ardından maçın başlama saati için görüşmeler başladı. Kulislerde önce 16.00 ve 15.00 saatleri konuşuldu. Ancak UEFA, maçın saat 14.00’de oynanacağını açıkladı. Ancak gerek İstanbul Emniyeti güvenlik gerekçesiyle gerekse de her iki kulüp maçın 15.00’te oynanmasını istedi. Hatta maçın saat 14.00’de başlayacağını internet sitesinden bile duyuran UEFA, daha sonra bu açıklamayı UEFA.com’dan kaldırdı.



Aradan bir süre daha geçti ve UEFA bir kez daha maçın saat 14.00’ten itibaren kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.



Ancak bu karar da değiştirildi ve saatler 01.00'i gösterirken maçın saat 15.00'te başlayacağı açıklandı.



Bu arada eğer saat 15.00'te şartlar maçın oynanmasına uygun olmazsa karşılaşma başka bir güne hatta başka bir şehire bile alınabilir.