Kerem Aktürkoğlu'nun gecesinde Galatasaray 3 golle güldü

Süper Lig'de son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, hat trick yaptı ve takımının üç golünü de atan isim oldu. Göztepe’nin tek golü ise Diabate’den geldi. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 65'e çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Göztepe’nin golü 9. dakikada geldi. Sol kanatta topla buluşan Burekovic'in ortasında Diabate penaltı noktası üzerinde müthiş bir voleyle topu ağlara gönderdi.

Galatasaray bu gole 19. dakikada cevap Verdi. Halil'in pasında savunma arkasına iyi sarkıp ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

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İlk devrenin skorunu belirleyen gol yine Kerem’den geldi. 39. dakikada Taylan'ın ara pasında yine ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Kerem yine uzak köşeye vurdu ve İrfan Can'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

İkinci yarının 64. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Emre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda top savunmadan geri geldi. Dönen topu tekrar önüne alan Halil, Obinna'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunu Kerem Aktürkoğlu kullandı ve takımının ve kendinin üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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