Kerem Aktürkoğlu 5 yıl sonra ilki gerçekleştirdi

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Göztepe'nin konuğu oldu. Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşısında attığı gollerle 5 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu mücadeleye damga vurdu. 19. dakikada takımının beraberlik golünü kaydeden Aktürkoğlu, 39. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. 64. dakikada ise penaltıdan attığı golle hat-trick yaptı.

Galatasaray formasıyla hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı 5 yıl sonra bir ilki getirdi. Aktürkoğlu, 2016-17 sezonunda Gaziantepspor karşısında hat-trick yapan Yasin Öztekin'den sonra sarı-kırmızılı formayla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 2'si ilk 11'de olmak üzere toplam 20 maçta süre aldı ve 6 gole imza attı.