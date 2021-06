Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim kesinlikle teknik direktörlüğü bırakmalı; dünyanın taktik olarak çok gerisinde kalan Türk teknik adamlardan biri

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Fatih Terim'in taktik olarak dünyanın gerisinde kaldığını söyleyen Çelikler, "Fatih Terim kesinlikle teknik direktörlüğü bırakmalı; dünyanın taktik olarak çok gerisinde kalan Türk teknik adamlardan biri" diye yazdı.

Çelikler, "Dünya futboluna damga vuran golcü kanat forvetlerinden enstantaneler sundu. Hat-trick yakıştı. Bu sonuçla Galatasaray yeniden şampiyonluk yarışına tutundu. Beşiktaş maçına kadar kalan 4 maç içinde bir tek Antalya deplasmanını zor görüyorum. Beşiktaş maçına şampiyonluk ihtimali kuvvetli bir biçimde çıkabilirler. Fikrim belli, Fatih Terim -şampiyon olursa daha şık olur elbette- kesinlikle teknik direktörlüğü bırakmalı. Tüm sezonu götürecek konsantrasyonda olmadığı görüldüğü gibi gelişen dünyanın taktik olarak çok gerisinde kalan Türk teknik adamlarından biri kendisi. Sportif A.Ş'nin başına ya da kulübün başına geçebilir. Yakışanı o olur. Ama her başkanla herkesle ve her şeyle her sezon sürekli yaşanan polemikler/kavgalar bir sezon daha devam edemez. Buna taraftar da onay vermez" ifadelerini kullandı.

