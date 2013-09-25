'Galatasaray, gazetedeki bir haber ile Terim’i gönderiyorsa oturup düşünsün'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray'dan ayrılan A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Galatasaray yönetimini sert bir dille eleştiren Demirören, "Galatasaray Yönetimi bir gazetede çıkan haberle Fatih Terim’i gönderiyorsa oturup kendi aralarında düşünmeleri gerekir" dedi. Ünal Aysal ile Fatih Terim arasında yaşanan telefon krizi hakkında da konuşan TFF Başkanı, "Ben kimi ararsam telefonunu açar. Açmazsa da hatayı kendimde ararım" dedi..

"Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonrasında çıkan haberler nedeniyle bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım Demirören'in TFF'nin İstinye'deki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıdan satır başları şu şekilde:

İmzalanmış bir sözleşme yok

“Avcı istifa ettiği anda Ünal Aysal'ı aradım, izin verirlerse de hoca ile görüşmek istediğimizi söyledim. Kendisi de bunu memnuniyetle karşıladı. Biz de ertesi gün hoca ile buluştuk. Hoca da yönetimle konuşup haber vereceğini söyledi. Sonraki süreçlerde Mayıs ayına kadar bir anlaşma yapılacağını kamuoyuna duyurduk. Biz hoca ile bir anlaşma imzalamadık. Bizimle bir imzası yoktur. Sadece hatıra imzamız var. Fatih hoca bizimle para konuşmadı, para da almadı. İyi ki takıma geldi. Brezilya şansımız arttı.

Bir gazete haberine bakıp…

Ben hocamızla sabah yine konuştum, kendisi Mayıs ayına kadar anlaşma imzalamayacak. Hocamız milli görevi zevkle kabul etti. Hocayla yapılan bir mukavele yoktur. Galatasaray Yönetimi bir gazetede çıkan haberle Fatih Terim’i gönderiyorsa oturup kendi aralarında düşünmeleri gerekir.

Ayrılığın sebebi biz değiliz

Fatih hocanın başarısını kimse tartışamaz. Ama hocanın Galatasaray'dan ayrılmasına Federasyon sebep olmamıştır. Önümüzdeki haftadan itibaren sözleşme imzalaması için çalışmalara başlayacağız. Çünkü hocamız artık serbest. Fatih Terim gibi hocalar Türkiye'de zor yetişir. Bu konunun artık burada kapanması gerekiyor. Burada suçlu ne Fatih hoca ne de Federasyon'dur. Federasyon her şeyi etik kurallar çerçevesinde yaptı.

Ben telefon olayı yaşamadım. Ben kimi ararsam telefonunu açar. Açmazsa da hatayı kendimde ararım.