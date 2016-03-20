Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ertelenmesi dünya basınında yankı buldu

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin güvenlik gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmesi dünya basınında da yankı buldu.
Radikal’in haberine göre, birçok önemli haber ajansı, gazete ve TV'nin manşetten verdiği haberlerde, terör endişesinin derbi maçını ertelettiği vurgulandı.
Dünya basınında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
BBC: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti
The Guardian: Galatasaray-Fenerbahçe maçı olası bir saldırı korkusundan dolayı ertelendi
FOX: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi belirtilmemiş tehdit üzerine iptal edildi
CNN: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti
Fan Sided: Bomba tehdidi Türk derbisini erteletti
Sky Sport: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul'da iptal
Bild: Türk derbisi terörün gölgesinde
L'equipe: Terörizm Galatasaray-Fenerbahçe maçını erteletti
Algemeen Dagblad: Türk derbisi son anda ertelendi
ITV: İstanbul derbisinde güvenlik endişesi