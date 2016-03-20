Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ertelenmesi dünya basınında yankı buldu

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin güvenlik gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmesi dünya basınında da yankı buldu.

Radikal’in haberine göre, birçok önemli haber ajansı, gazete ve TV'nin manşetten verdiği haberlerde, terör endişesinin derbi maçını ertelettiği vurgulandı.

Dünya basınında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

BBC: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti

The Guardian: Galatasaray-Fenerbahçe maçı olası bir saldırı korkusundan dolayı ertelendi

FOX: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi belirtilmemiş tehdit üzerine iptal edildi

CNN: Güvenlik endişesi derbiyi erteletti

Fan Sided: Bomba tehdidi Türk derbisini erteletti

Sky Sport: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İstanbul'da iptal

Bild: Türk derbisi terörün gölgesinde

L'equipe: Terörizm Galatasaray-Fenerbahçe maçını erteletti

Algemeen Dagblad: Türk derbisi son anda ertelendi

ITV: İstanbul derbisinde güvenlik endişesi