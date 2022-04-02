Maç sonucu | Galatasaray 2-0 Fatih Karagümrük

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini penaltıdan Bafetimbi Gomis ile Ryan Babel attı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 41'e çıkartırken, VavaCars Fatih Karagümrük ise 43 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, aldığı galibiyetle Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi moral buldu.

Sahasındaki son üç maçı kazandı

Galatasaray, sahasında oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda sırasıyla Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Ligde 11 maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra kalesinde gol görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra oynadığı 11 müsabakada rakiplerinin gol bulmasını engelleyememişti.

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçını gol yemeden kazanarak bu kötü istatistiğine son verdi.

Gomis'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, ligde 5. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Bafetimbi Gomis, söz konusu gollerin üçünü penaltı atışlarından kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Ryan Babel ise ligde ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

Muslera penaltı kurtardı

Karşılaşmanın 75. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

Maçın 73. dakikasında Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Patrick van Aanholt'tan döndü. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, sarı-kırmızılı futbolcunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

Müsabakanın 75. dakikasında penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya giden Aleksandar Pesic'in şutunda, kaleci Muslera topu çıkartarak gole engel oldu.

Muslera ayrıca yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu maça devam edemedi.

Son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, maçın 29. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden sarı-kırmızılı futbolcu tekrar kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kerem, üzüntü içinde sahaya kenarına geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Bu arada müsabakayı 27 bin 522 biletli taraftarın statta takip ettiği bildirildi.

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TIKLAYIN - Galatasaray-Karagümrük maçından kareler

Stat: Nef Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 35 Emre Kılınç), Gomis (Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu) VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 46 Caner Erkin), Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Bistrovic (Dk. 62 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 62 Adnan Uğur), Toure (Dk. 46 Karamoh), Pesic Goller: Dk. 4 Gomis (Penaltıdan), Dk. 12 Babel (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 43 Nelsson (Galatasaray), Dk. 45+2 Salih Dursun, Dk. 68 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)

Maçtan önemli anlar

2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Cicaldau ile verkaç yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

35. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Galatasaray üçüncü gole yaklaştı. Babel, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı Gomis'in önüne indirdi. Fransız oyuncunun röveşatasında top direğin yanından az farkla auta çıktı.

73. dakikada Fatih Karagümrük, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Van Aanholt'tan döndü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Van Aanholt'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi.

83. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.