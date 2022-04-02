Bafetimbi Gomis'ten derbi yorumu

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük mücadelesi sonrası konuştu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçti.

Takımının ilk golünü atan Bafetimbi Gomis karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Bafetimbi Gomis, "Zor bir afta oldu, milli takımlardan dönüşler oldu. Birlikte az çalıştık. Geçen hafta da kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları dev derbi hakkında da konuşan tecrübeli golcü, "Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Derbi bayram havasında geçiyor. Bu derbi için şanslıyız. Hem Türkiye'de hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.